Recovery Fund, cresce il fronte dei no

(Teleborsa) - "tra Stati membri prevista dalproposto dalla Commissione UE "ha scarsa connessione diretta con la pandemia". E' la denuncia di alcuni diplomatici diriportata dal Financial Times.I diplomatici definisconola metodologia diper l'allocazione delle risorse. Tra gli esempi di squilibrio, Ft cita la, che dovrebbe avere la recessione meno grave in UE ma sarebbe la terza beneficiaria del Recovery, e ilche ha il più alto tasso di mortalità pro capite in UE ma riceverebbe tra gli importi più bassi del fondo.Nei giorni scorsi, il Portavoce capo della Commissione europea, Eric, , rispondendo alle domande della stampa sul Piano di rilancio economico dopo il Covid-19 daha mostrato moderato ottimismo. "Abbiamo presentato una proposta che ha tutte le opportunità di essere adottata dal Consiglio Europeo e dal Parlamento europeo". La pensa così anche il Commissario agli Affari economici e finanziari, Paolo, affermando che "del Piano di rilancio "verranno negoziati e modificati", ma che "ildella proposta sarà approvato". Prima però c'è da superare il blocco dei cosiddettipronto a dare battaglia.