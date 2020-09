Recovery Fund, Conte disegna l'Italia del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come anticipato ieri dal Ministro dell'Economiail Presidente del Consiglioha trasmesso ai Presidenti di Senato e Camera le linee guida per la definizione del piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal. Il documento, a quanto si apprende, è composto da unaNella lettera che accompagna il documento Conte manifesta la sua disponibilità a riferire in Parlamento."Ilè un progetto per voi, per restituirvi unha detto il Premier, in visita a Norcia,gli studenti: "Se perderemo questa sfida avrete il", ha aggiunto.sta facendo il suoha detto ancora Conte - e siamo nella fase avanzata di. "E' molto bello che a livello europeo - ha sottolineato il Premier - quando hanno pensato a questo grande piano d'intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato".Ieri, intanto, in audizione davanti alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul, pur senza entrare troppo nei dettagli, il Ministro dell'Economiai ha confermato "l'intendimento di conseguire una significativa discesa del rapportonon solo nel primo anno di recupero dell'economia che auspichiamo sia il '21: questa discesa vogliamo che continui anche negli anni successivi onde rientrare gradualmente suie nel lungo termine conseguire una ulteriore riduzione"La strada è segnata. "Non faremo centinaia di- ribadisce il Titolare del Tesoroa loro volta questi saranno anche collegati da una logica a missione, quello che conta non è la logica burocratica del singolo progetto ma l'obiettvo complessivo che si vuole raggiungere che richiede poi un intreccio di