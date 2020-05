© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Cento miliardi, senza necessità di rimborso, non sono poca cosa. Ma la tempistica è tutto". Per ili possibiliIn un'intervista a Repubblica Castelli definisce l'"un ottimo punto di partenza" purTra i, per Castelli,Seguono "quello degli, settori sui quali l'Italia ha puntato per la destagionalizzazione". Per far fronte alle difficoltà,Resta invece l'– spiega il viceministro –come. C'è, poi, da fare – aggiunge – "la. Senza dimenticare unavvicinandosi così al salario minimo e a modelli di riduzione dell'orario di lavoro". Per Castelli serve un salto di qualità. "Il– sottolinea – sta lavorando a unaNoi possiamo sbloccare, ma poi. Nel dettaglio – precisa Castelli – si pensa a un "intervento normativo per unper disabilitare preventivamente le imprese non in regola". Una sorta di "cassetto digitale degli operatori economici".Rispetto alper Castelliche qui pianificano investimenti e garantiscono il livello occupazionali. "Sono certa – afferma – che". Ainvece si lavora pere per attrarre la produzione nel Paese.