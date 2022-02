Recovery Fund, BCE: prestiti chiesti da minoranza paesi UE

(Teleborsa) - Finora solo una minoranza di paesi dell'Unione europea ha richiesto i prestiti del Recovery fund, laddove tutti gli Stati intendono utilizzare le sovvenzioni. E di quelli che hanno chiesto anche i prestiti, solo Italia e Grecia lo hanno fatto fino al limite massimo (il 6,8% del Pil). Lo rileva la Banca centrale europea nel bollettino economico.

Il Recovery and Resilience Fund è il principale strumento del programma di rilancio NextGenEu e prevede due tipi di interventi: sovvenzioni a fondo perso (grants) e prestiti. Il problema dei prestiti è che a differenza delle sovvenzioni andranno restituiti, ma come le sovvenzioni potranno essere utilizzati solo su piani e con condizionalità concordate con la stessa Ue e sulla base dei parametri "green" e simili e con le vincolanti procedure previste da NextGenEu. Tant'è che diversi paesi finora non sembrano minimamente intenzionati a usarli. La Bce osserva che "sebbene vi siano altri paesi dell'area per i quali i prestiti nell'ambito dell'Rrf sarebbero disponibili a condizioni favorevoli rispetto ai tassi di mercato, per il momento questi hanno scelto di non utilizzarli".

"Tutti gli stati membri dell'area - si legge - intendono utilizzare appieno le sovvenzioni disponibili nell'ambito dell'Rrf, mentre finora solo alcuni governi nazionali hanno richiesto i prestiti. I prestiti dell'Rrf sono stati richiesti fino al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo solo da Grecia e Italia".

Slovenia, Portogallo e Cipro finora hanno fatto "un limitato ricorso ai finanziamenti disponibili in forma di prestiti". Intanto "quasi due terzi dei finanziamenti nell'ambito dell'Rrf richiesti nell'area dell'euro sono attualmente assegnati a Italia e Spagna. Al momento ci si attende che il finanziamento complessivo da mobilitare per i paesi dell'area dell'euro sia di 401 miliardi di euro nel periodo 2021-2026, pari al 3,5 per cento del PIL dell'area nel 2020. Al momento si stima che quasi la metà (il 48 per cento) sarà assorbita dall'Italia. Tale importo - prosegue il bollettino - ammonta a 191,5 miliardi di euro di sovvenzioni e prestiti, pari all'11,6 per cento del Pil del paese nel 2020". "La Spagna, a sua volta, assorbirà il 17 per cento dei finanziamenti richiesti nell'ambito dell'Rrf, che ammontano a 69,5 miliardi di euro in (sole) sovvenzioni, pari al 6,2 per cento del Pnel 2020. Francia e Germania riceveranno complessivamente un altro 16 per cento dei finanziamenti dell'Rrf. Infine, circa il 19 per cento sarà destinato ai paesi di minori dimensioni dell'area dell'euro: tra questi, la Grecia e' il principale destinatario".