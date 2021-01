© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Con ill'Italia, a cominciare dalle piccole imprese che rappresentano il 99 per cento del sistema produttivo e di cui va sostenuta la vitalità e la capacità di produrre valore artigiano. Ildi attuare interventi di rilancio della competitività italiana che vanno costruiti con il costante coinvolgimento delle parti sociali. Con altrettanta determinazione, vanno realizzate le grandi riforme, dal fisco allaindispensabili ad eliminare gli storici ostacoli allo sviluppo del Paese".E' quanto ha sottolineato il Presidente di Confartigianatointervenuto oggi, insieme con il Segretario Generale, all'audizione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza davanti alle Commissioni Bilancio, Attività produttive e Lavoro della Camera.– ha detto il Presidente Granelli – dipende anche dalla capacità da valore artigiano che combinano sostenibilità economica, sociale e ambientale e che contribuiscono a fare dell'Italia la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania. Ilè l'occasione per accompagnarle nella nuova economia post Covid sia con misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti burocratici, sia facilitandone l'accesso a nuovi strumenti di finanza d'impresa, alla ricerca e ai progetti di innovazione digitale e tecnologica, di transizione ecologica e di internazionalizzazione, agli interventi per laa partire dal rilancio dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro".In particolare, il Presidente di Confartigianato ha richiamato l'attenzione sulla necessità die ha chiesto di rendere stabili gli incentivi per le ristrutturazioni, prorogare a tutto il 2023 il superbonus 110% e valorizzare gli appalti a km0. Sul fronte deloltre a sollecitare l'eliminazione dei vincoli e delle limitazioni sui contratti a termine, ha ribadito il no ad un