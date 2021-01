© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La pandemia ha riportato in evidenza il valore strategico della sovranità alimentare. Ma, per accrescere la produzione agricola interna, ferma al 75% del fabbisogno nazionale, occorre un programma di investimenti ben più ampio di quello previsto allo stato degli atti". Questo l'a proposito dello schema diche nella serata di oggi sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri. "Confagricoltura – sottolinea l'associazione in una nota – auspica che il prossimo Consiglio dei Ministri intervenga rafforzando il ruolo di centralità del settore primario, già riconosciuto dal Governo"."Nel complesso – afferma– la dotazione finanziaria prevista per l'agricoltura reale, al capitolo 2.1, ammonta a: appena lo 0,3% rispetto alla dimensione economica delVa inoltre ricordato che a fronte delle risorse destinate alsi registra una riduzione dei fondi destinati alla futura, che comporterà un taglio del 10% degli interventi a favore delle imprese agricole italiane. Per far avanzare la produzione interna e la sostenibilità ambientale, occorre puntare sugli investimenti delle imprese del settore, al fine di generare una modernizzazione diffusa che consentirà alle imprese stesse di essere più competitive sui mercati internazionali. Un ruolo centrale – conclude il presidente di Confagricoltura – va dato alla ricerca scientifica per il contributo che è in grado di assicurare per una valida transizione ecologica".