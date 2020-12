© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Ministra del Lavorodell'impianto dele sottolinea cheLa titolare de Welfare, in una intervista al, ha riepilogato le risorse fruibili:destinati all'dei fondi. "Ma certo, non basta. Servono almeno altri due miliardi", ha affermato.La Catalfo pensa ad undei lavoratori, che si rivelerà fondamentale una volta esaurita la cassa intetrazione e rimosso il blocco dei licenziamenti a marzo.Occorre poiche gli esperti chiamano- ha aggiunto - il fatto che ci siano allo stesso tempo persone che non trovano lavoro e aziende che non trovano lavoratori. Il tema è quello dellae delle, la cui carenza rischia di, che punta molto su