Recordati, utili e ricavi in crescita nei primi tre mesi

(Teleborsa) - Recordati archivia il primo trimestre conpari a 429,2 milioni, sono in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periododell'anno precedente.L'Ebitda si attesta a 172,9 milioni, in crescita del 20,1% rispetto al primo trimestre del 2019, con un'incidenza sui ricavi del 40,3% rispetto a 37,6% nel primo trimestre del 2019.è pari a 148,4 milioni, in crescita del 17,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un'incidenza sui ricavi del 34,6%, mentre ldi 111,2 milioni sale del 20,7% rispetto al primo trimestre del 2019, grazie al miglioramento del risultato operativo e minore incidenza degli oneri finanziari e fiscali con un'incidenza sui ricavi del 25,9%.aumenta a 125,2 milioni (+23,5%) rispetto al primo trimestre del 2019, con un'incidenza sui ricavi del 29,2%.Laal 31 marzo 2020 evidenzia un debito netto di 880,8 milioni che si confronta con un debito netto di 902,7 milioni al 31 dicembre 2019.