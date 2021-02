© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2020 con undi euro, in calo rispetto ai 368,9 milioni del 2019; escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al "Patent Box", pari a 2 milioni nel 2020 e 27 milioni nel 2019, l'utile netto risulterebbe in crescita del 3,2%. L, che esclude poste straordinarie, l'avviamento ed altre voci non ricorrenti, è risultato pari arispetto al 2019.consolidati, pari a 1.448,9 milioni, sonorispetto all'anno precedente, scontando la svalutazione di quasi tutte le valute rispetto all'euro, particolarmente accentuatasi nella seconda parte dell'anno. A tassi di cambio costanti le vendite del Gruppo risultano in leggera crescita di +0,4%. I ricavi relativi ai nuovi farmaci acquisiti alla fine del 2019, quali Signifor e Signifor LAR e le vendite iniziali di Isturisa ammontano complessivamente a 79 milioni.è risultato pari arispetto al 2019, grazie al contenimento delle spese e miglioramento del margine lordo, con un'incidenza sui ricavi del 39,3% (36,7% nel 2019).pari arispetto all'anno precedente.al 31 dicembre 2020 negativa perrispetto al debito netto di 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. Nel periodo sono state distribuiti dividendi per 212,7 milioni e sono stati effettuati pagamenti per milestones e nuove licenze per un valore complessivo di circa 99,1 milioni, sono state acquistate azioni proprie per un esborso totale, al netto delle vendite a seguito di esercizi di stock options, di 12,2 milioni. Al netto di questi effetti si conferma la solida generazione di cassa del Gruppo che è stata di circa 360 milioni."Nel 2021, con il contributo delle operazioni già comunicate e prevedendo una graduale ripresa post COVID-19 dei nostri mercati di riferimento nella seconda metà dell'anno, prevediamo di realizzare ricavi compresi tra 1.570 milioni e 1.620 milioni, un EBITDA compreso tra 600 e 620 milioni, e un utile netto rettificato compreso tra 420 e 440 milioni", ha anticipato l'Ad Andrea Recordati.