Recordati, Rob Koremans nuovo AD dal 1° dicembre 2021

Venerdì 16 Luglio 2021, 08:30

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Recordati, gruppo farmaceutico internazionale quotato sull'MTA, ha approvato la nomina di Rob Koremans come nuovo amministratore delegato dal 1° dicembre 2021. Andrea Recordati, attuale CEO, sarà nominato presidente e "continuerà a partecipare all'elaborazione della strategia del gruppo, in supporto al nuovo CEO e al senior management team". Il presidente Alfredo Altavilla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 1° dicembre 2021.

Rob Koremans ha oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali ed esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica presso diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis e Teva. Nel 2018 è stato nominato CEO in Nutreco, società attiva nel nutrimento animale a livello globale. In precedenza, è stato Presidente e CEO di Global Specialty Medicines e membro del Comitato Esecutivo di Teva Pharmaceutical Industries.

Rob Koremans ha detto di essere "entusiasta di entrare in Recordati e continuare a guidarla verso una crescita sostenibile, aiutando le persone affette da una varietà di malattie ad affrontare le sfide sanitarie che stanno vivendo". Andrea Recordati ha sottolineato che il nuovo CEO "è un manager di grande esperienza internazionale con un solido track record in termini di crescita e raggiungimento dei risultati, nel settore farmaceutico e biotech". Alfredo Altavilla si invece detto "molto soddisfatto di aver contribuito con successo all'evoluzione di Recordati verso un modello di Governance istituzionale, come concordato con l'azionista di controllo al momento della mia nomina a presidente".