Recordati: risultati preliminari 2019 confermano crescita ricavi e utili

(Teleborsa) - Recordati chiude il 2019 con lIl risultato comprende unconcordato con le autorità fiscali italiane nel mese di dicembre 2019. Ildi cui 27 milioni relativi agli anni precedenti e 8,3 milioni relativi al 2019. Escludendo il beneficio relativo agli anni precedente l'utile netto sarebbe di 341,9 milioni di euro, in crescita del 9,4% e con un'incidenza sui ricavi di 23,1%. Questo quanto emerge daiNel periodo i. Isono invece cresciuti del 10,7%. L') con un'incidenza sui ricavi del 36,7%. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 evidenzia unche si confronta con un debito netto di 588,4 milioni al 31 dicembre 2018. Nel periodo sono stateNel 2020 il Gruppo – ha annunciato l– prevede di realizzareundi euro, undi euro e undi euro". Nell'anno appena trascorso – ha commentato l'Ad – "sono stati ottenuti significativi risultati e concluse importanti operazioni per la crescita e il rafforzamento del nostro gruppo. Grazie alla qualità del nostro portafoglio prodotti siamo cresciuti in tutte le principali aree geografiche sia nelle attività di Specialty & Primary Care, sia nelle attività dedicate alle malattie rare". Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento del Gruppo – ha sottolineato Recordati – "l'per l'acquisizione a livello mondiale dei diritti per Signifor e Signifor LAR e Isturisa (osilodrostat)".Esprimendo piena soddisfazione per "gli ottimi risultati ottenuti nel 2019", Recordati ha spiegato che nei prossimi anni lo sviluppo del Gruppo continuerà a essere orientato verso una "crescita organica" e una "strategia di acquisizioni, mirata al rafforzamento del portafoglio prodotti e al potenziamento ulteriore della pipeline".e di rendere disponibili soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie rare gravi ed esigenze mediche insoddisfatte. Il 2020 – ha concluso Recordati – sarà un anno importante di investimenti in queste nuove opportunità e di continua crescita".