Recordati, ricavi 1° trimestre +12% con boom domanda farmacie

(Teleborsa) - Recordati ha chiuso il 1° trimestre con ricavi pari a 429,2 milioni, in crescita del 12,1% con rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. E' quanto emerge in seguito alla riunione dell'assemblea, che ha approvato il bilancio 2019, e del CdA, che ha nominato Alfredo Altavilla, Presidente non esecutivo, Guido Guidi, Vice Presidente e Michaela Castelli, Lead Independent Director.



Questo risultato - informa una nota - comprende acquisti anticipati da parte di grossisti e farmacie per fare fronte all'emergenza da Covid-19 stimati in circa 20 milioni, che si prevede verranno riassorbiti nel secondo trimestre.



Le azioni Recordati viaggiano oggi in deciso rialzo a Piazza Affari, dove registrano un guadagno del 3,76%.