Recordati ottiene via libera immissione in commercio farmaco Isturisa

(Teleborsa) -annuncia che la Commissione Europea ha(osilodrostat), indicato per il trattamento dellaendogena negli adulti.Il principio attivo di Isturisa è l'osilodrostat, unche agisce inibendo l'11 beta-idrossilasi, un enzima che catalizza la fase finale della sintesi di cortisolo nella corteccia surrenale.I dati raccolti nella fase di sviluppo clinico del farmaco dimostrano che osilodrostatdei livelli di cortisolo nella maggior parte dei pazienti, oltre al miglioramento di molteplici aspetti clinici di questa patologia e della qualità di vita dei pazienti, offrendo benefici clinici significativi in un'area medica caratterizzata dalla necessità di ricercare nuove ed adeguate soluzioni terapeutiche.Il titolo Recordati oggi ha chiuso la seduta in rialzo dlel'1,58%.