Recordati, Kim Stratton cooptato nel consiglio di amministrazione

(Teleborsa) - Il CdA di Recordati, gruppo farmaceutico internazionale quotato su Euronext Milan, ha cooptato nel consiglio di Amministrazione Kim Stratton, quale amministratore non esecutivo e non indipendente, in sostituzione di Francesco Balestrieri, dimessosi dal 15 ottobre scorso, a seguito di nuovo incarico professionale. Stratton ha oltre 30 anni di esperienza nel settore biofarmaceutico in ruoli di alta direzione quali CEO e consigliere non esecutivo e ha ricoperto molteplici posizioni di responsabilità commerciale a livello nazionale ed internazionale, insieme ad esperienze in ambito di relazioni esterne e pubbliche a livello globale, di Salute Sicurezza ed Ambiente e di Compliance e Diversity, si legge in una nota.

Il nuovo consigliere è attualmente direttore non esecutivo e membro del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e del Comitato per l'Innovazione di Novozymes e direttore non esecutivo e membro dei comitati di audit e innovazione di Vifor. "A nome del consiglio di amministrazione, sono felice di dare il benvenuto a Kim Stratton. Con la sua comprovata esperienza nel settore biofarmaceutico sono certo che fornirà un eccellente contributo al gruppo e al consiglio di amministrazione", ha dichiarato il presidente Andrea Recordati.