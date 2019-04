Recordati, i soci approvano bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Recordati ha approvato il bilancio 2018 che si è chiuso con ricavi netti consolidati pari a 1,3 miliardi di euro ed un utile netto di 312,4 milioni in crescita dell'8,2%.



Approvata inoltre la distribuzione di un dividendo di 0,92 euro per ciascuna azione (+8,2% vs 2017), di cui 0,45 già pagato nel mese di novembre 2018.



Deliberate infine le modifiche del Piano di Stock Option 2018-2022 mentre è stata rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.





