Recordati, Giampiero Mazza è il nuovo Presidente del CDA

(Teleborsa) - Recordati comunica che, il 6 dicembre, il Presidente del CdA, amministratore esecutivo, Alberto Recordati, il consigliere non indipendente e non esecutivo Marco Vitale e il consigliere indipendente Paolo Fresia hanno rassegnato le loro dimissioni da tutte le cariche.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Giampiero Mazza Presidente del CdA.

Inoltre, Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Søren Vestergaard-Poulsen sono stati nominati per cooptazione nuovi Consiglieri non indipendenti ed esecutivi.



Sul listino milanese, andamento piatto per Recordati, che scambia sulla parità.