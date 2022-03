Recordati, closing acquisizione di EUSA Pharma. Nuove competenze in malattie rare

(Teleborsa) - Recordati, gruppo farmaceutico internazionale quotato su Euronext Milan, ha completato l'acquisizione di EUSA Pharma, società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito e focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e controllata da fondi gestiti da EW Healthcare Partners. L'operazione era stata annunciata a inizio dicembre 2021. La società acquisita impiega oltre 200 persone e nel 2021 ha registrato vendite superiori a 150 milioni di euro. "La società amplia il footprint globale e la significativa expertise di Recordati con nuove competenze nelle malattie oncologiche rare e di nicchia, che costituiranno una piattaforma unica per guidare la crescita in queste aree", ha commentato il CEO Robert Koremans.

Alla chiusura della transazione è stato effettuato un pagamento pari a 707.0 milioni di euro, che attribuisce un valore all'operazione (enterprise value) pari a 750 milioni di euro, al netto dell'indebitamento e altri aggiustamenti. Recordati si attende un indebitamento finanziario netto di gruppo, a seguito del completamento della transazione, pari a circa 2,4x l'EBITDA (pro-forma), per raggiungere circa 2,2x entro la fine dell'anno in corso. Lo stato patrimoniale della società acquisita sarà consolidato nel bilancio del gruppo Recordati al 31 marzo 2022 mentre nel conto economico sarà consolidato dal 1° aprile 2022.

L'operazione fornirà a Recordati un portafoglio di prodotti farmaceutici per le malattie rare che si prevede contribuirà nel 2022 con ricavi pari a oltre 110 milioni di euro e un EBITDA di circa 25 milioni di euro, con un picco di vendite totali annue di circa 250 milioni di euro, compresa la potenziale approvazione di Qarziba negli Stati Uniti, con margine EBITDA in linea con l'attuale redditività media del segmento delle malattie rare. Nel 2022-2023 i costi non ricorrenti sono stimati a circa 35 milioni di euro, di cui circa 28 milioni di euro nel 2022, derivanti dall'integrazione di EUSA Pharma e dal trasferimento della tecnologia produttiva del Sylvant da Janssen.