Recordati, Andrea Recordati nominato presidente. Robert Koremans AD

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Recordati ha nominato Andrea Recordati Presidente del Consiglio di Amministrazione e Robert Koremans – previa cooptazione nel Consiglio – Amministratore Delegato, facendo seguito a quanto già approvato nella

riunione consiliare svoltasi il 16 luglio 2021. Da oggi diventano quindi efficaci le dimissioni rassegnate da parte di Alfredo Altavilla dalle cariche di Presidente e Amministratore di Recordati e da parte di Andrea Recordati dalla carica di Amministratore Delegato.



In particolare, a Robert Koremans sono delegati tutti i poteri – già attribuiti in precedenza ad Andrea Recordati – per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, anche in esecuzione dell'attività di direzione e coordinamento svolta nei confronti delle società del Gruppo, ad eccezione di alcune operazioni di valore eccedente determinate soglie riservate alla competenza del Consiglio di

Amministrazione. Andrea Recordati continuerà a partecipare all'elaborazione della strategia del Gruppo in supporto al nuovo Amministratore Delegato e al senior management del Gruppo.