Record di richieste per il nuovo Btp sindacato a 10 anni

(Teleborsa) - Record storico per il nuovo Btp a 10 anni, collocato in via sindacato e annunciato a sorpresa martedì 2 giugno dal Mef. Secondo quanto si apprende da fonti finanziare, gli ordini sono stati pari a oltre 100 miliardi di euro, totalizzando ordini per complessivi 108 miliardi di euro dopo la prima mattinata.



L'importo definitivo del collocamento dovrebbe essere di 14 miliardi. Il tasso, partito con una indicazione di 12 punti base rispetto ai tassi di riferimento, è sceso poi a 9 punti.



Il Mef aveva affidato a Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc France, Mps Capital Services, NatWest Markets e Unicredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 10 anni Btp a 10 anni con scadenza dicembre 2030. © RIPRODUZIONE RISERVATA