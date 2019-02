Il ministro francese Le Maire: recessione in Italia è minaccia per Francia

Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Parliamo tanto di Brexit ma non abbastanza della situazione italiana e dell'impatto che avrà sulla crescita europea". Cosìche vede la recessione italiana come una grande minaccia per il suo Paese.Per il titolare del dicastero dunque la situazione economica italiana inciderebbe sulla Francia (e sull'Unione europea) più della Brexit. In una intervista rilasciata a Bloomberg Le Maire spiega come le due economie siano "interconnesse" in molti settori. ". Parliamo tanto di Brexit ma non abbastanza della recessione in Italia, che avrà un impatto significativo sulla crescita nell'Eurozona e".Le Maire e il suo omologo italiano, Giovanni Tria, si incontreranno la settimana prossima a Parigi, per discutere della situazione economica. Un confronto che arriva dopo mesi in cui i rapporti tra i due Paesi hanno dovuto affrontare momenti di forte tensione.