(Teleborsa) - "Non c'è una ricetta pronta" per la ripresa, "siamo in unaQualsiasi soluzione non può essere univoca. Ora si parla diperché nel corso degli incontri avuti con associazioni di categoria e imprenditori è una delle richieste avanzate. Abbiamo detto che avremmochiaro che un calo dell'IVA costa moltissimo. Si è valutata l'ipotesi dia una riduzione per un breve periodo di tempo". Lo ha chiarito il Premierospite de Ilfattoquotidiano.it"Sulsono testardo - aggiunge - lo dobbiamo realizzare quanto prima. E vediamo se collegarlo anche a un lieve intervento sull'Iva ancorchè momentaneo".L'emissione deicon degli interessi molto importanti per accogliere il risparmio degli italiani? "Noi abbiamo già fatto delle emissioni dei titoli a carattere diciamo patriottico, consapevoli che il, prosegue Conte nel ribadire che al momento l'esecutivo non esclude nulla che "ovviamente tenendo insieme una serie di interessi perché più si va nella maturity più ci sono delle controindicazioni".Due, secondo il Premier, gliportanti su cui costruire le nostre iniziative. "In questo momento i punti di forza che hanno sbancato un po' tutto sono le reazioni della, che sta facendo molto più di quello che ha fatto nella sua storia. Il secondo punto di forza è il quadro della, conclude Conte.