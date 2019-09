Realizzi sulle utility alla Borsa di Milano

(Teleborsa) - Giornata di realizzi per le azioni del comparto utility, in calo sulla borsa milanese dello 0,63%, peggio di tutti gli altri comparti. Stesso andamento in Europa, con l'indice di riferimento in flessione di mezzo punto percentuale.



A pesare sul comparto contribuisce una rotazione settoriale che spinge gli investimenti a favore dei bancari oggi ben comprati.



A Piazza Affari, perdono terreno Terna -0,96% e Italgas -0,63%. Frazionale la discesa di A2A -0,28%. Sulla piazza di Londra si muove in ribasso Severn Trent -0,55% mentre in Spagna Iberdrola cede lo 0,52%. Più forte il calo della connazionale Endesa -1,07%. A Francoforte RWE arretra dello 0,50%. A Parigi Veolia -1,27%.









