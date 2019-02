Realizzi a Piazza Affari e tra le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -complici le prese di beneficio dopo la buona seduta della vigilia. In attesa dell'incontro tra il Presidente degli USA Donald Trump e l'omologo della Corea del Nord, Kim Jong Un, il focus degli investitori si sposta a Londra con la Brexit che appare sempre più un rebus dalla difficile soluzione.Sul mercato Forex, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, in rialzo dello 0,23%, in vista del. di fronte al Senato degli Stati Uniti. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) in leggero calo dello 0,22%.Lieve calo dello spread, che scende a +263 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,34%. Sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell'1,05%. Dimessa Parigi -0,50%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.388 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%.In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +0,46% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,00%), tecnologia (-0,96%) e media (-0,74%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta Saipem, con un guadagno dell'1,68% grazie all'avvio di copertura da parte di Berenberg.Tra le banche, composta Azimut, che cresce di un modesto +0,64%. Performance modesta per Mediobanca +0,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -1,27%. Soffre Exor, che evidenzia una perdita dell'1,22%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+12,88%), Piaggio (+3,43%), Cembre (+1,60%) e Aeroporto di Bologna (+1,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.