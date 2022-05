Reale Mutua Monza Night Trail al via il 7 maggio

(Teleborsa) - Al via la prima edizione del Reale Mutua Monza Night Trail, una maratona amatoriale, dedicata alle famiglie e patrocinata dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Si partirà sabato 7 maggio alle ore 20.30, un percorso lungo oltre 10 chilometri nella suggestiva cornice del Parco di Monza. Durante l'evento si potranno visitare i siti storici presenti nel Parco, ad esempio la Villa Reale ed il Mirabellino che, per l'occasione, verrà illuminato e sarà possibile anche ascoltare un concerto di violoncelli dal vivo.

La società di telecomunicazioni Open Fiber, quale top sponsor dell'evento, ha deciso di donare una pila frontale per illuminare il percorso a tutti i partecipanti alla corsa.

"La scelta di fornire una luce a tutti gli atleti partecipanti richiama i valori di pari opportunità insiti nella missione sociale di Open Fiber, che punta a dotare tutti i cittadini, nei piccoli borghi come nelle grandi città, di una connessione ultraveloce garantendo l'accesso ai servizi digitali innovativi abilitati dalla rete in fibra ottica", spiega Andrea Falessi, Direttore delle Relazioni Esterne della società.

"Manca ormai pochissimo alla prima edizione del Reale Mutua Monza Night Trail", afferma l'organizzatore Silvio Omodeo, aggiungendo "siamo fieri di avere al nostro fianco, fin da questa prima edizione, in qualità di Top Sponsor, la società Open Fiber, una grande azienda fondamentale per noi e per la bella riuscita dell'evento proprio perché fornirà a tutti gli iscritti la luce frontale per correre in sicurezza e divertirsi".