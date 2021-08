React-Eu, da Bruxelles oltre 1,4 miliardi di fondi aggiuntivi all'Italia

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Per sostenere la ripresa economica dell'Italia l'Unione europea ha stanziato 1,422 miliardi di euro di fondi aggiuntivi. Tali risorse si inseriscono nel quadro del "React-Eu", un'iniziativa – il cui acronimo in inglese significa "assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa" – che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e per il superamento degli effetti della crisi messe in campo attraverso l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus.



Nel dettaglio il programma operativo nazionale "Ricerca e Innovazione" riceverà risorse aggiuntive per 1,1 miliardi di euro di finanziamenti dal Fondo sociale europeo, per rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario e migliorare l'accesso all'istruzione universitaria. Il programma operativo nazionale Reti e Infrastrutture riceverà 322 milioni di euro in più del Fondo di sviluppo regionale, per la sostenibilità ambientale riducendo le perdite nella rete idrica del Mezzogiorno.