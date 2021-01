© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per mantenere il beneficio deloccorrerà presentare il, il modulo che certifica il reddito ISEE della famiglia, in quanto quello richiesto nel 2020 è scaduto il 31 dicembre.I beneficiari di Rdc o pensione - avverte l'INPS - avrannoper rinnovarlo, in modo da non perdere la continuità nel pagamento della prestazione e delle altre prestazioni assistenziali e bonus previsti per i redditi bassi.Lesono riferite ai redditi di dicembre 2020 e saranno pertanto messeper tutti i beneficiari. A partire dal mese di, invece, il calcolo dei redditi e pensioni di cittadinanza sarà riferito alle DSU valide del mese di gennaio 2021 e sarà quindi necessarioLe dichiarazioni ISEE presentate a partire dal 1° gennaio 2021 avranno validità fino al 31 dicembre 2021.