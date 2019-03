RdC, Anpal pubblica bando per selezionare Navigator. Attesi 60mila candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tanti sarannoassunti per operare come tutor dei beneficiari del reddito di cittadinanza nel percorso di ricerca di un'occupazione. A confermarlo è ilUna posizione ambita dai tanti giovani che, secondo le stime dell'Agenzia, saranno, appunto, diverse decine di migliaia. Per selezionare i seimila che verranno assunti assunti dall'– si legge nel bando – verrà messo a puntoquesiti di; quesiti; quesiti di; quesiti di; quesiti sui; quesiti sul; quesiti sulla; quesiti sul; quesiti sulla; questi su. La base dati richiesta dall'Anpal è di, che dovranno prevedere, di cui, mentre le restanti saranno errate. I quesiti e le relative risposte – continua il bando – "dovranno essere predisposti considerando un livello culturale universitario" e. Ciò vuol dire cheNonostante lo, l'Agenzia guidata da Domenico Parisi ha dunque compiuto il primo passo verso le assunzioni.Alpossono partecipare "i soggetti, in forma singola o associata, di cui all'art. 45 del Codice che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano iscritti ed abilitati al Bando Servizi MePA - categoria merceologica Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale - Gestione delle procedure concorsuali e in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli".– fa sapere l'Anpal – sarà di massimo