18 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - RCS ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 749,5 milioni di euro. Aumentano i ricavi digitali del gruppo (la quota sul totale passa dal 18 al 23%), ma pesano le flessioni sull'andamento dei ricavi pubblicitari (-71,7 milioni) e il calo delle diffusioni dei quotidiani sportivi (-44,8 milioni).

Nel 2020, l'EBITDA è stato pari a 83,1 milioni (153,3 milioni nel 2019) impattato da oneri non ricorrenti per 15 milioni (negativi per 3,6 milioni nel 2019). Il risultato netto di gruppo è positivo per 31,7 milioni, in calo del 54% rispetto ai 68,5 milioni del 2019. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 59,6 milioni, in decremento rispetto ai 72,2milioni al 31 dicembre 2019.

Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea una distribuzione di 0,03 euro per azione. Per quanto riguarda il 2021, RCS "ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire margini (EBITDA) in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2020 ed una conseguente ulteriore significativa riduzione dell'indebitamento finanziario".