RCS, ricavi e utile in netta crescita nel 2021. Dividendo di 0,06 euro

(Teleborsa) - RCS MediaGroup, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2021 con ricavi netti consolidati a 846,2 milioni di euro, rispetto ai 749,5 milioni di euro del 2020. Al miglioramento di 96,7 milioni hanno contribuito in maniera significativa la crescita dei ricavi pubblicitari (348,3 milioni di euro, +35,5 milioni rispetto all'anno prima) e, in parte, la realizzazione di alcuni eventi sportivi che nel 2020 non si erano potuti disputare. I ricavi digitali ammontano a circa 205 milioni di euro, segnando una crescita di circa il 19% rispetto al 2020 (pari a 172 milioni) e portando l'incidenza dei ricavi digitali sui ricavi complessivi al 24,2% (23% nel 2020).

L'EBITDA è stato pari a 144,5 milioni di euro (86 milioni nel 2020), l'EBIT pari a 96 milioni (35,4 milioni nel 2020) e il Risultato Netto pari a 72,4 milioni di euro (31,7 milioni nel 2020). La Posizione Finanziaria Netta migliora di 76,3 milioni di euro rispetto a fine 2020, quando l'indebitamento finanziario netto era 59,6 milioni, e a fine 2021 è attiva e pari a 16,7 milioni di euro. Proposta di delibera di distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione.

In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un nuovo peggioramento delle condizioni sanitarie e/o di un aggravio delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione del conflitto in Ucraina e/o di ulteriori incrementi dei costi di alcune materie prime, il gruppo ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di confermare nel 2022 margini (EBITDA) in linea con quelli realizzati nel 2021 ed un conseguente ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.