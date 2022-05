RCS, ok assemblea a bilancio e cedola. Cairo confermato alla guida

Martedì 3 Maggio 2022, 15:30







(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di RCS ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 4 il 16 maggio 2022 e valuta 18 maggio 2022 (record date il 17 maggio 2022).



I soci hanno inoltre nominato per gli esercizi 2022-2024 il Consiglio di Amministrazione composto di 12 membri: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte, Federica Calmi e Benedetta Corazza, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication, titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario; Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., anche in nome e per conto degli azionisti Mediobanca Banca di credito Finanziario, UnipolSai Assicurazioni, UnipolSai Finance e Pirelli, complessivamente titolari del 23,79% del capitale ordinario.



Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha confermato Urbano Cairo nella carica di Amministratore Delegato.