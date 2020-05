RCS Mediagroup in perdita per 6,1 milioni nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre dell'anno con una, rispetto all'utile di 4,9 milioni archiviato nel pari periodo del 2019.Il Gruppo editoriale, che ribadisce il suo "ruolo centrale" nell'informazione quotidiana cartacea e on-line, segnala che ilitaliano in edicola e online con oltremedi in marzo 2020 ed haonline (più che raddoppiati rispetto a marzo 2019).risultano in forte calo rispetto ai 206,2 milioni dell'anno prima, con ricavi digitali che rappresentano il 20% del totale e registrano numeri di traffico e abbonamenti in forte crescita., ma si confronta con i 22,6 milioni del 2019, impattato dapari a 4,7 milioni, per lo stanziamento di fondi relativi ad interventi sul personale per i prepensionamenti, e daglia fronte di un valore positivo di 9,9 milioni l'anno precedente.Indebitamento Finanziario Netto a 108,1 milioni, -23,7 milioni rispetto a fine 2019.