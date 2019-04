RCA, oggi assicurare l'auto in Italia costa un po' meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Buone notizie arrivano dallil quale, analizzando un campione di oltre 8 milioni di preventivi raccolti nell'ultimo anno, ha scoperto che ad oggi. Nel corso dei primi 3 mesi del 2019 le tariffe sono diminuite, con un prezzo per assicurare l'auto aarrivato a toccareil 2,7% in meno rispetto a gennaio dello stesso anno e ben il 5,5% in meno se confrontato con il premio medio di marzo 2018., seppur in misura differente, nei primi tre mesi dell'anno hanno registrato una, regioni dove il premio medio è al contrario aumentato, rispettivamente dell'1,4% dello 0,7%. I cali più evidenti hanno invece visto protagoniste la Valle d'Aosta, con un 10,5% in meno, l'Abruzzo, con un decremento del 7,1% e il Veneto, che ha registrato una riduzione del 5,4%.nonostante una discesa dell'1,2%,. Nella regione per assicurare, a marzo 2019, un veicolo a quattro ruote, occorrevano, in media,. Seguono in classifica, per dispendiosità, la Calabria con 660,85 euro e la Puglia a 624,54 euro.A livello nazionale, la garanzia accessoria più richiesta è l'assistenza stradale, presente nel 45% dei preventivi comprendenti almeno una garanzia opzionale, seguita dalla copertura infortuni conducente per il 16% e dalla tutela legale con il 15%.