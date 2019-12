Rc Auto: premio medio 410 euro, -2,2% su base annua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2019 "il premio medio per la copertura Rc Auto è di 410 euro,. Prosegue quindi il. E' quanto emerge dal Bollettino Statistico IPER dell'Ivass, l'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni."I prezzi diminuiscono maggiormente nelle province del, con "il differenziale di prezzo su base annua tra Napoli e Aosta" che "continua a ridursi, passando daAndando più nel dettaglio, nel terzo trimestre dell'anno, illa città con i costi per la Rc Auto storicamente più altila città con i costi storicamente più bassi: il differenziale tra le due province è in diminuzione principalmente per la "progressiva diminuzione del livello dei prezzi in Campaniamentre il premio risulta quasi invariato ad Aosta (-0,6 per cento)". "Il 50% degli assicurati", secondo il bollettino,Nel complesso ildegli assicurati paga meno di 639 euro"