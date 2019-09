Rc Auto, prezzo medio scende a 405 euro. Ai minimi dal 2012

I prezzi delle assicurazioni auto (Rc auto) toccano i minimi dal 2012, anno in cui è iniziata la rilevazione statistica. Non solo. L'andamento dei dati registrati, oltre che decrescente, è anche costante: da un -0,9% del primo trimestre 2019, si è passati a un calo su base annua dell'1,5%. A comunicarlo è l'ultimo Bollettino Ivass.

LEGGI ANCHE Assicurazioni, Ivass: raccolta danni e vita +0,8%

La decrescita non è però omogenea in tutta Italia. L'Istituto rivela che la decrescita dei prezzi è più intensa nelle Regioni del Sud e nelle isole, rispetto al Nord. In particolare, le riduzioni più consistenti (dal 5,7% al 4,5%) sono state registrate a Enna, Catanzaro, Caltaniserra e Vibo Valentia. A Roma i prezzi sono diminuiti del 4%. Il premio medio per la garanzia Rc auto effettivamente pagato nel secondo trimestre del 2019 è pari a 405 euro, mentre il 50% degli assicurati paga meno di 362 euro. In aumento invece il numero di assicurati che installano la scatola nera, anche se i dati territoriali sono ancora una volta molto eterogenei e i numeri alti si concentrano al Sud. A Caserta, ad esempio, gli utenti che hanno installato una black box sono il 63% del totale.

LEGGI ANCHE Assicurazioni, polizze vita aumentate del 5,4%



Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA