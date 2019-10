Rc auto, Federconsumatori: tariffe ancora troppo care

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Secondo l'Ania,(da Marzo 2012 a Giugno 2019) il prezzo medio della rc auto sarebbe sceso del. Un dato decisamente lontano dalla realtà che emerge dalle nostre rilevazioni: secondo il monitoraggio dell'O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che da oltre 10 anni rileva annualmente i costi delle polizze rc auto nelle principali città italiane (sia nei piccoli che nei grandi centri),Cosìin unaLa relazione dell'Ania - prosegue - indica come si sia ridotto il. A livello nazionale, invece, si segnalano importanti differenze nelle: basti pensare che i costi applicati almentre quelli de. In alcune realtà il- "Apprezziamo in tal senso la volontà del Governo di adottare provvedimenti tesi aspecialmente nelle aree dove ancora si pagano polizze estremamente onerose e sproporzionate rispetto alla media nazionale, la soluzione ottimale per risolvere tale problemaperò, a nostro avviso,Con la tariffa base unica, infatti, si opererebbe solo una redistribuzione del rischio senza premiare l'automobilista virtuoso".- Per abbassare le polizze è invece necessario dare maggiore rilevanza alladei comportamenti corretti: in questo modo si avrebbe il. Inoltre è fondamentale calmierare le polizze per contrastare il fenomeno della cricolazione di vetture prive di copertura, conclude la nota.