Rc Auto familiare, nessuna proroga: entra in vigore il 16 febbraio

Rc Auto familiare, nessuna proroga, entrerà in vigore il 16 febbraio. Dalla prossima settimana quindi le compagnie assicurative dovranno adeguarsi alla nuova normativa. A confermarlo al Il Messaggero è Andrea Caso, deputato Cinque Stelle e relatore del provvedimento. «Adesso ci sarà la discussione generale e poi ci dovrebbe essere la fiducia».

Gli emendamenti al decreto Milleproroghe che proponevano uno slittamento dell'entrata in vigore del nuovo sistema non figurano tra quelli approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. L'estensione dell'assicurazione familiare a veicoli diversi e anche in caso di rinnovo della polizza entrerà quindi in vigore come previsto il 16 febbraio, con una sola modifica contenuta nell'emendamento del dem Claudio Mancini. Il quale prevede anche un sistema di «malus»: in caso di incidenti provocati da chi abbia beneficiato della polizza familiare, le assicurazioni potrebbero cioè estendere il peggioramento della classe di merito anche agli altri componenti della famiglia.

L'Rc Auto consentirà a un nucleo familiare di assicurare tutti i veicoli, indipendentemente che si tratti di un mezzo a due o quattro ruote, usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno del nucleo. Un vantaggio importante, ad esempio, per quegli automobilisti in prima classe che acquistano una moto o uno scooter e che, al contrario di quanto accade adesso, potranno trasferire la CU maturata sulle quattro ruote alle due ruote, con evidenti vantaggi economici.

