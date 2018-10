Rc auto, il governo annuncia un decreto per eliminare gap prezzi tra diverse zone del paese

Il governo promette anche l'assicurazione auto "equa", per eliminare le differenze che esistono in alcune zone del paese. La misura, secondo quanto si apprende da fonti governative, mentre è in corso il vertice a palazzo Chigi, sarà inserita in un secondo decreto, che scorpora dal decreto fiscale norme su diversi temi. Lo annunciano fonti vicine al leader M5s Luigi Di Maio.



Il provvedimento, spiegano, sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Ci saranno: norme per garantire una Rc auto «più equa»; una norma sui commissariamenti della sanità per non «avere più casi De Luca», lo stop ai pignoramenti della casa per chi ha crediti verso la P.a. e una norma «contro i medici furbetti che aumentano lista di attesa per l'intramoenia».



Ultimo aggiornamento: 21:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA