Rc auto, Ania: "Accogliamo con favore ok Antitrust a progetto antifrode"

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17:02

“Accogliamo con grande favore il via libera dell’Antitrust al nostro progetto antifrode. Progetto che sarà in grado di supportare attivamente le compagnie assicurative, l’Autorità di vigilanza, gli Organi giudiziari e le Forze dell’ordine nella loro attività di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi, con benefici in termini di efficienza e di riduzione dei costi sull’intero sistema, soprattutto per gli assicurati”. E' il commeento dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici alla notizia di chiusura dell’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), volta a verificare la compatibilità antitrust del progetto di Ania per la realizzazione di una banca dati Antifrode per tutti i rami assicurativi non auto.

“Siamo lieti che, nell’ambito del procedimento, l’Agcm abbia valutato positivamente i nostri impegni che hanno ricevuto anche il parere positivo dell’Ivass. Per l’avvio operativo del progetto, siamo in attesa della valutazione del Garante della Privacy che auspichiamo positiva e in tempi brevi”.