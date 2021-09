Ratti, CdA approva semestrale. Previsti ricavi in crescita per l'intero anno

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il CdA di Ratti - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale - ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2021. Il fatturato è stato pari a 34 milioni di dollari, in diminuzione del 5,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con il comparto moda-abbigliamento ancora influenzato dai negativi effetti legati alla diffusione del Covid-19.



L'EBITDA è stato di 0,1 milioni di euro (2 milioni al 30 giugno 2020), il risultato netto di periodo pari a - 1,7 milioni di euro (-0,4 milioni nello stesso periodo di un anno fa) e la Posizione finanziaria netta si è attestata a 1,3 milioni di euro (1 milione al 31 dicembre 2020).



Commentano la prevedibile evoluzione della gestione, Ratti sottolinea che "gli ordini acquisiti nei mesi di luglio e agosto 2021 hanno mantenuto un andamento positivo a doppia cifra rispetto agli stessi mesi dell'esercizio precedente", e ciò "dovrebbe permettere una crescita dei ricavi per l'intero anno". In attesa che il quadro economico di riferimento permetta l'avvio di una fase di ripresa, il gruppo "non ha modificato i propri obiettivi strategici di medio-termine", si legge in una nota.