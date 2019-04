© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e a garantire la fetta più importante dell'occupazione sono quelle meno giovani. A dirlo è il, presentato questa mattina nel corso dell'presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma alla presenza del, e delPer quanto riguarda ilecon una durata media delle imprese che operano in questo comparto pari a. Seguementre risulta più breve l'aspettativa di vita dellee di quelle deldato sul quale influisce la minor durata media delleDalla fotografia scattata a fine 2018 risulta cheE dai dati emerge unacon ilconcentrati nelle aziende più durature.Sono, invece,e, per queste aziende, la percentuale di addetti si ferma alCircae ha una quota di addetti pari alA livello regionale la. A seguire, il, ile il. Ma i dati di Unioncamere rivelano che, in quanto a resilienza, a primeggiare sono le, seguite da quelle dele del. NelConsiderando le forme giuridiche, l'analisi mostra cheValori nella media permentre cresce la durata per lee soprattutto per le"Il lavoro lo crea l'impresa, per questo va supportata" ha sottolineato nel suo intervento Sangalli.ha posto l'accento sulTra questi Sangalli ha citato "l'eccesso di burocrazia, un sistema di regole spesso inadeguato, la farraginosità del mercato del lavoro e la carenza di infrastrutture, materiali e immateriali".