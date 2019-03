© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ancora una volta Vega ha portato a termine con successo la sua missione, dimostrando un'affidabilità mai dimostrata al mondo da nessun lanciatore sino ad oggi", ha affermato, dopo il lancio con razzo Vega del satellite italiano PRISMA dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana Francese."Siamo particolarmente felici perché PRISMAche testimonia la capacità die le fortidi tutta la filiera italiana dello spazio", ha aggiunto il numero uno della compagnia di Colleferro specializzata in lanciatori spaziali.Ranzo ha anche ricordato che questo lancio, in attesa di quello di qualifica di Vega C previsto nei primi mesi del 2020, "conferma, in un contesto di mercato competitivo e in forte crescita, la nostrae la nostra capacità di soddisfare le richieste di clienti sempre più esigenti".