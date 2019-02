© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Saipem, in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti collocandosi in vetta al principale paniere.A fare da assist al titolo l'avvio di copertura con giudizio "buy" da parte degli analisti di Berenberg con target price a 5,5 euro.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che la big italiana dell'ingegneria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,07%, rispetto a +0,33% del principale indice della Borsa di Milano).Allo stato attuale lo scenario di breve di Saipem rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,37 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,43.