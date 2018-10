Rally per il settore viaggi e intrattenimento (+1,78%)

(Teleborsa) - Guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 39.795,49 con uno scatto di 707,92 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il comparto viaggi e intrattenimento europeo, che arretra a quota 181,94, dopo una partenza a 184,1.



Tra le azioni del Ftse MidCap, prepotente rialzo per Autogrill, che mostra una salita bruciante del 3,67% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, vigoroso rialzo per S.S. Lazio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,22%.



In luce A.S. Roma, con un ampio progresso dell'1,21%.