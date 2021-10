Rally per Exor, resta in pole nel FTSE MIB. Sulla scia corre anche Stellantis

Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:30

(Teleborsa) - Continua i forte Rialzo il titolo Exor che con un guadagno del 5,57% si conferma in pole position nel principale paniere FTSE MIB.

A fare da assist alle azioni della holding della famiglia Agnelli contribuiscono le indiscrezioni stampa su un rilancio delle trattative per la vendita di PartnerRe alla francese Covea. L'operazione - secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore - potrebbe valere quasi 9 miliardi di dollari. Il quotidiano scrive di trattative in una fase iniziale e potrebbero non portare ad un accordo. Sulla scia di Exor, tra le migliori di Piazza Affari c'è anche Stellantis che balza del 3,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,42%, rispetto a +0,93% del principale indice della Borsa di Milano).

Allo stato attuale lo scenario di breve di Exor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 76,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 84,59.