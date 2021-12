Rally per Bper e Carige dopo annuncio offerta

Mercoledì 15 Dicembre 2021, 10:15







(Teleborsa) - Corrono in Borsa le azioni Bper e Carige dopo che, nella tarda serata di ieri, l'istituto emiliano ha comunicato di aver presentato un'offerta non vincolante per acquisire a 1 euro la partecipazione del Fondo interbancario che detiene l'88% della banca ligure.



Il titolo Bper si conferma in vetta al principale listino, con un rialzo di oltre il 6% a 1,865 euro. Toniche anche le azioni Carige che balzano del 15,11% a 0,77 euro.