Rally per Azimut vola in cima al FTSE MIB

(Teleborsa) - Effervescente il titolo Azimut, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,60% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, annunciata dalla società la scorsa settimana, di una nuova metodologia di calcolo delle commissioni sui fondi lussemburghesi, che "risulterà in una significativa riduzione dei costi variabili per i clienti" in linea con quanto indicato dai principi IOSCO.Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di servizi finanziari rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,38 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,07. L'equilibrata forza rialzista di Azimut è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,69.