(Teleborsa) - Continua il rally delle banche grandi protagoniste anche oggi a Piazza Affari. In generale il settore viene galvanizzato dall'effetto Draghi, ma in particolare l'appeal degli investitori sul fronte M&A sta spingendo in avanti alcuni titoli. Si tratta di Bper che primeggia nel FTSE MIB con un rialzo del 6,55% e di Banco BPM arrivata a segnare oltre il +5%. I due titoli sono spinti da rumor che scommettono su una aggregazione tra i due gruppi bancari. Inoltre il CdA di Piazza Meda si riunirà mercoledì per l'approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.Tra gli altri player del comparto, prosegue l'exploit del Monte dei Paschi di Siena (+14%) che presenterà domani i risultati di bilancio 2020. Secondo indiscrezioni di stampa, l'istituto starebbe valutando un prestito subordinato per dare ossigeno al capitale entro febbraio, ma secondo quanto riporta il Messaggero ci sarebbe anche l'interesse del fondo Apollo per la banca.