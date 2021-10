Rally di Seco dopo la mossa in Germania

1 Minuto di Lettura

Lunedì 11 Ottobre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Seco, che mostra una salita bruciante del 5,17% sui valori precedenti forte dell'annuncio di un accordo vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding GmbH, azienda con sede ad Amburgo (Germania) che sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per l'Industrial Internet of Things.



Il valore complessivo dell'operazione, che è stata annunciata prima dell'avvio del mercato, ammonta a 180 milioni di euro ed include una componente di denaro per 165 milioni, oltre ad azioni Seco di nuova emissione per 15 milioni.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seco rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Lo status tecnico di Seco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,947 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,537. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,357.