Rally di Redhill Biopharma su risultati farmaco anti Covid-19

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:15







(Teleborsa) - Effervescente Redhill Biopharma Spon Ea Repr, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,10%.



A fare da assist al titolo della biotech israeliana contribuisce l'annuncio che il suo farmaco contro il Covid-19, somministrato per via orale, ha evidenziato in uno studio di fase II/III su 251 pazienti, la riduzione del 62% del rischio di mortalità.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Redhill Biopharma Spon Ea Repr subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redhill Biopharma Spon Ea Repr, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,441 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,196 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,158.





(Foto: Ragesoss)