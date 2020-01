Rally di Morgan Stanley a Wall Street grazie ai conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Morgan Stanley, che mostra una salita bruciante dell'8% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti del quarto trimestre risultati migliori delle attese degli analisti. Il periodo si è chiuso con(10,9 miliardi) contro i 9,72 miliardi stimati dal consensus, ed un(+46%), pari a 1,3 dollari per azione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Morgan Stanley rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57,81 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56,1. L'equilibrata forza rialzista di Morgan Stanley è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,52.